C’è chi è uscito scuotendo la testa, chi è rimasto più zen e chi, chiudendo la porta, non ha nascosto la sua delusione. «Saranno due anni duri» ha per esempio commentato il sindaco di Chiasso Bruno Arrigoni. «Da quanto tempo stiamo discutendo questa situazione? Quante interrogazioni ho già fatto su questo tema?» ha invece commentato il granconsigliere (e sindaco di Balerna) Luca Pagani. Questa sera è stato organizzato a Mendrisio un incontro tra le FFS (presente tra gli altri la direttrice regionale Roberta Cattaneo), la deputazione momò in Gran Consiglio, alcuni sindaci della regione, il consigliere di Stato Claudio Zali e il presidente della Commissione regionale dei trasporti Andrea Rigamonti. Tema della serata, inutile dirlo, è stato il numero di fermate nel Mendrisiotto dei treni Intercity....