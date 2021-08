Gli esperti di MeteoSvizzera prevedono bel tempo per tutta la settimana e fors’anche oltre. Dopo il maltempo degli scorsi giorni si susseguono in queste ore le riunioni, gli incontri e sopralluoghi per stabilire come muoversi sui vari fronti dove l’acqua ha provocato i maggiori danni. Danni al momento difficilmente quantificabili anche se qualcuno, con prudenza, si azzarda a stimarli. Dopo gli interventi d’urgenza, un gran lavoro aspetta ancora il Consorzio manutenzione arginature del Basso Mendrisiotto. «Si può già calcolare che in totale si dovranno portar via almeno 15.000 metri cubi di materiale vario» ci dice il segretario Ezio Merlo. E per quanto riguarda i costi? Si parla di centinaia di migliaia di franchi. «Non è facile calcolarli. Di sicuro più di un milione di franchi. Secondo la...