Sono molti i servizi e gli enti attivi nel comune di Mendrisio che stanno continuando ad offrire supporto e sostegno alle famiglie anche in questo particolare momento, connotato da problemi di organizzazione del lavoro a casa, custodia ed intrattenimento di bambini, solitudine e rischi di isolamento di alcune famiglie e genitori monoparentali. Lo rende noto il dicastero Politiche sociali della Città di Mendrisio che, attraverso l’Ufficio famiglie e giovani e il Centro Giovani, sta coordinando una serie di interventi e attività rivolti ai giovani e ai più piccoli

Sono stati potenziati i contatti via social con i ragazzi che frequentano abitualmente il Centro Giovani per favorire la comunicazione e proposti concorsi video per coinvolgere e favorire la creatività negli adolescenti e nei giovani.

Rete Infanzia

Dallo scorso anno l’ufficio famiglie e giovani coordina il progetto Rete Infanzia Mendrisio, che vede la partecipazione di svariati enti territoriali attivi nel settore delle politiche e delle azioni rivolte alle famiglie e all’infanzia. Tra le varie iniziative in programma il primo evento cittadino, Mendrisio, Città dei bambini, in collaborazione con CEMEA, previsto per il 9 maggio 2020 è stato rinviato al prossimo anno.

Qui di seguito alcune iniziative messe in campo in questo periodo dagli enti che collaborano al progetto Rete Infanzia:

- L’Istituto scolastico comunale prevede, come da direttive cantonali, l’accudimento straordinario per gravi motivi o particolari esigenze lavorative, inoltre si è organizzato per continuare l’attività didattica attraverso piattaforme online, e-mail o con recapito porta a porta del materiale cartaceo nella buca delle lettere.

- Anche l’Asilo nido comunale, adeguandosi alle direttive del DSS, offre un servizio di accudimento straordinario compreso il lunedì di Pasqua. In questa fase delicata sostiene la continuità della relazione con le famiglie, prepara e invia tramite e-mail dei video (filastrocche, canti, storie, piccoli tutorial), fornisce informazioni in merito alle associazioni di supporto alle famiglie.

- Crescere insieme propone un incontro online via Skype il lunedì alle 14, dedicato alle mamme in gravidanza e alle neomamme (per partecipare iscriversi al gruppo FB dell’associazione).

- Progetto genitori è raggiungibile anche attraverso i canali social e offre sostegno genitoriale a distanza, per info consultare il sito www.associazioneprogettogenitori.com o la pagina facebook dell’associazione. E’ inoltre attivo il progetto PAT attraverso l’ausilio di canali multimediali.

- Il Centro pediatrico di Mendrisio, in conformità con le disposizioni in vigore legate al covid-19, ha messo in atto diverse misure come la riduzione al minimo della propria attività non urgente, mantenendo attivi i controlli della crescita e dello sviluppo fino all’età di 2 anni (importanza di non ritardare le vaccinazioni); sono state potenziate le consulenze telefoniche e sono stati organizzati al meglio i propri spazi e gli orari allo scopo di ridurre al minimo il rischio di contagio tra i pazienti.

- L’associazione Famiglie diurne del Mendrisiotto prevede, nei propri centri extra-scolastici e sempre rispondendo alle direttive cantonali, un accudimento per situazioni straordinarie anche durante le vacanze di Pasqua. Inoltre i centri, insieme ai nidi e alle mamme diurne, hanno intrapreso iniziative per mantenere i legami con la propria utenza, attraverso contatti telefonici e inviando video di attività da proporre ai bambini.

- Le Infermiere Consulenti Materno e Pediatriche del Consultorio Genitori e Bambino di ACD Mendrisiotto e Basso Ceresio, sono costantemente a disposizione delle famiglie con bambino 0-4 anni per una consulenza mirata, possono essere contattate direttamente allo 0916403060 da lunedì a venerdì orari di ufficio. Inoltre, le attività attuali attive sono consultabili sul sito www.acdmendrisiotto.ch/cosa-facciamo/spazio-genitore-bambino o sulla pagina facebook ACD Mendrisiotto e Basso Ceresio.

- L’Associazione famiglie monoparentali e ricostituite (Atfmr) ha potenziato i propri servizi a distanza per offrire sostegno ai genitori single, separati, divorziati, vedovi e alle famiglie ricostituite. Lo sportello d'ascolto e quello giuridico restano operativi e sono raggiungibili allo 0918590545, info@famigliemonoparentali.ch. Sul sito www.famigliemonoparentali.ch è stata aperta una sezione "Speciale Coronavirus" con nuove idee per stare a casa, informazioni importanti su come gestire i diritti di visita, gli alimenti etc.. durante l'emergenza. Con il gruppo facebook "Ricrea" si rimane in contatto attraverso confronti e sostegno reciproco.

Centro Giovani

A seguito delle disposizioni cantonali e comunali il Centro Giovani è chiuso, ma gli animatori garantiscono scambi e contatti con i giovani del territorio. Il Centro sostiene, presso i giovani e attraverso i social, la campagna cantonale di contenimento della diffusione del covid-19 inoltre ha partecipato ad un video di sensibilizzazione insieme ad altri centri giovanili ticinesi. Sta mantenendo i legami con i propri frequentatori attraverso contatti telefonici,

social o messaggi diretti, sempre nell’ottica di poter essere di sostegno, anche a distanza, ad eventuali bisogni specifici o ad attività e passioni di ragazze e ragazzi.

Collabora e si confronta con altri centri del Ticino per coinvolgere i giovani, per quanto è possibile, con suggestioni e proposte e ha quindi ideato un concorso di video divertenti, originali o di abilità da effettuare esclusivamente nel proprio domicilio. Il concorso, aperto a tutti i giovani, prevede premi fino a 100 CHF. -- per informazioni seguire su instagram @centrogiovanimendrisio, consultare la pagina facebook o contattare direttamente gli animatori al numero 0793964177.

