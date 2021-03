Da quando a Stabio ha cercato di investire il vicino in auto, per ben tre volte, sono trascorsi poco più di tre anni. Un periodo di tempo che ha visto dapprima la condanna – davanti a una Corte delle assise criminali - del protagonista di questa vicenda a 3 anni e 9 mesi per ripetuto tentato omicidio e poi il derubricamento del reato e la condanna dell’uomo, 75.enne all’epoca dei fatti, a 2 anni e 6 mesi di carcere (di cui sei mesi da espiare), per lesioni gravi. La sentenza della Corte di Appello di Locarno è stata comunicata ieri. La Corte ha ritenuto che in base alle circostanze lo scenario della possibilità che la vittima morisse non può essere attribuita all’imputato. Possibile però che la vittima riportasse delle lesioni gravi. L’episodio era stato ripreso da una telecamera.