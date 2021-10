L’A2 è paralizzata e Claudio Zali non la prende bene

È stata una giornata da bollino rosso, oggi, nel Sottoceneri. In particolare, sull’autostrada A2 tra Mendrisio e la galleria di Grancia si sono formati fino a 10 chilometri di coda nel primo pomeriggio a causa, probabilmente, della chiusura di una corsia. E gli automobilisti si sono riversati anche sulla strada cantonale, dove hanno trovato l’ennesimo ingorgo. Tra loro c’era anche il direttore del Dipartimento del territorio, Claudio Zali. Che, insieme a tutti gli altri, non l’ha proprio presa bene. «Sono dei disservizi non accettabili per i ticinesi - ha dichiarato a Tio.ch -. Sarebbe gentile se l’USTRA si scusasse con l’utenza quando succedono fatti del genere».