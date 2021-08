A Mendrisio il mese di settembre porta tradizionalmente con sé una concentrazione di spirito momò. È infatti un mese normalmente ricco di eventi comunitari, anche storici, molto amati e attesi.

Così però non è stato lo scorso anno, a causa del coronavirus. E così sembrava destinato a non essere anche quest’anno, vista la rinuncia ad organizzare la Sagra del borgo. E invece... Gli organizzatori di tre grandi eventi negli scorsi giorni si sono convinti a ufficializzare lo svolgimento di altrettanti appuntamenti settembrini. Del primo vi abbiamo parlato nell’edizione di ieri, è il Tappo alle Cantine in programma sabato 4 settembre. Gli altri due sono eventi che nel 2021 si terranno «in trasferta», in una location nuova e comune: il parco delle piscine di Mendrisio.

I due eventi all’orizzonte - si terranno lo stesso fine settimana, il primo il sabato, il secondo la domenica - sono la Festa della musica e il Palio di Mendrisio. Il weekend scelto è quello dell’11 e 12 settembre.

Due palchi e 11 concerti

«Dopo un lungo silenzio, la musica live torna a risuonare a Mendrisio per salutare l’estate. “Slam zam jam” è un tributo al suono nelle sue più svariate declinazioni; una giornata di concerti con artisti locali e internazionali». Sono queste le parole scelte dagli organizzatori della Festa della musica per annunciare l’edizione 2021. Un’edizione che sarà caratterizzata da numeri - e artisti - importanti: 2 palchi e 11 tra band, dj e sound system. Ad esibirsi saranno artisti quali Cali P, The Vad Vuc e i Sun Over Waves. Appuntamento l’11 settembre dalle 16 alle 3 di notte. Per accedere alla manifestazione sarà obbligatorio presentare un certificato COVID.

Tornei e spettacolo

Il Palio di Mendrisio si terrà invece domenica 12 settembre dalle 9.30 alle 18.30. La manifestazione, che si chiamerà Palio Beach Party, avrà connotati un po’ diversi dal solito. Non vedrà ad esempio l’organizzazione della tradizionale corsa con gli asinelli: «Sarebbe stato davvero impossibile portare gli animali alle piscine - spiega il presidente Patrick Valtulini - ma siamo entusiasti di scoprire una nuova location». Al suo posto sarà proposto un torneo di beach volley. E ci saranno anche i tradizionali giochi per i bambini. A completare il programma, alle 17, uno spettacolo musicale con i Quattroquinti e Diego Bernasconi dal titolo «Palio, olio e peperoncino». Per partecipare a questo evento non sarà necessario presentare un certificato COVID, «in quanto avremo un numero massimo di partecipanti. Fissato a 500 persone» conclude Valtulini.

