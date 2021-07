L’agente della Polizia Città di Mendrisio – licenziato dopo aver ricevuto un decreto d’accusa – non ci sta. Tramite la sua legale, Giuditta Rapelli-Aiolfi, ha infatti impugnato la decisione dell’Esecutivo di Mendrisio. Sulla vicenda sarà quindi chiamato ad esprimersi il Consiglio di Stato. La destituzione – ovvero la misura presa nei suoi confronti – per la parte in causa è stata «una violazione del principio di proporzionalità». Insomma, la decisione presa è troppo «pesante» rispetto al reato commesso. L’uomo, infatti, era stato raggiunto da un decreto d’accusa perché riconosciuto colpevole di furto di lieve entità. Secondo quanto ricostruito dal Ministero pubblico, infatti, l’agente in più di un’occasione aveva rubato in un supermercato. Come? Omettendo di registrare tutti gli acquisti alle...