Raddoppio dei municipali e conferma degli attuali 12 consiglieri comunali. Sono questi gli obiettivi della sinistra di Mendrisio, l’Alternativa, che presenta le liste per il rinnovo dei poteri comunali del 18 aprile prossimo. Ed è «con entusiasmo» che alle urne le forze progressiste (Insieme a Sinistra, Verdi, Partito comunista, POP, Più donne, GISO e Giovani verdi) vengono allo scoperto come una squadra, in una lista unitaria: «Attraverso persone capaci, creative, motivate, competenti e attente ai bisogni sociali e dell’ambiente, l’Alternativa vuole rafforzare la propria presenza in Municipio ed in Consiglio comunale per continuare a sostenere una visione di Mendrisio, quale città aperta, innovatrice e solidale che guarda al futuro con occhi nuovi».

I candidati

Ma vediamo i nomi dei sette candidati. Françoise Gehring Amato, subentrata nell’Esecutivo a metà luglio al posto di Giorgio Comi, cercherà di ottenere un nuovo mandato «portando avanti i valori dell’Alternativa: trasparenza, primato dell’esclusivo interesse collettivo, pari opportunità e centralità dello sviluppo sostenibile».

Al secondo seggio crede fermamente anche Claudia Crivelli Barella, alla terza legislatura in Consiglio comunale a Mendrisio, con un’esperienza politica anche cantonale quale vicecapogruppo dei Verdi in Gran Consiglio: «Mi metto a disposizione – per affiancare Françoise in Municipio, e ho fiducia nella forza della collaborazione e della cura di ambiente e persone. Pensare globalmente per agire localmente!».

Andrea Stephani, nel Legislativo dal 2013 che pure siede in Parlamento per i Verdi, è «pronto a battersi per una Mendrisio più equa, sostenibile e solidale. Significa aspirare ad una qualità di vita migliore per tutti, garantendo alla popolazione servizi validi e differenziati in un contesto di maggiore rispetto per l’ambiente ed il paesaggio. E Valera è certamente una priorità».

Daniele Stanga è in Consiglio comunale dal 2001 (fino al 2013 a Besazio): voleva abbandonare la politica ma il nuovo progetto dell’Alternativa lo ha convinto a rimettersi in gioco per cercare il raddoppio in Municipio.

Da parte sua crede molto in questo progetto politico Martin Muntaner, architetto di origine argentina, da due anni membro della Commissione di quartiere di Genestrerio.

«Ripartiamo insieme con l’Alternativa per costruire una società migliore: più giusta, rispettosa e attenta ai bisogni di tutti» è invece l’appello lanciato da Cristina Marazzi Savoldelli.

Jacopo Scacchi è il più giovane del lotto, appena 21 anni e studente all’Università di Zurigo. A differenza degli altri sei colleghi, non figurava l’anno scorso nella lista per le elezioni annullate a causa del virus. Prende il posto di Daniela Carrara che correrà solo per il Legislativo.

Ambiente e sistema produttivo

Punto di partenza del programma dell’Alternativa, è la visione dell’attivista e sindacalista brasiliano Chico Mendes: «L’ambientalismo senza lotta di classe è giardinaggio». Declinato nel nostro contesto significa che «non si può solo difendere l’ambiente senza mettere in discussione un sistema produttivo che da una parte saccheggia le risorse naturali e, dall’altra, crea sempre maggiori disuguaglianze. Purtroppo, ciò si verifica anche alle nostre latitudini: precarietà, dumping salariale e sociale e discriminazione di genere accompagnano cementificazione, erosione del suolo, livelli di inquinamento atmosferico oltre le soglie e traffico da record».

Volontà di cambiamento

L’Alternativa si dice lontana da logore politiche di potere e si rivolge a tutti coloro che, alle scorse elezioni cantonali e federali, «hanno espresso la propria volontà di cambiamento e che desiderano per Mendrisio una Città più attenta alla qualità della vita e ai bisogni di tutti i suoi abitanti». Insomma, secondo la sinistra mendrisiense non devono essere i ceti sociali più bassi e le nuove generazioni a pagare le conseguenze di un sistema economico basato sulla crescita infinita.

Ambiente e territorio, mobilità, cultura, amministrazione e finanze, economia ed energia, quartieri, sanità e socialità: l’Alternativa ha individuato obiettivi realizzabili per la prossima legislatura in ciascuna di queste aree tematiche.

Ampio spazio al gentil sesso

Nelle liste per il Municipio e per il Consiglio comunale viene dato ampio spazio al gentil spazio. Per l’Esecutivo sono tre su sette, mentre per il rinnovo del Legislativo si presentano 18 donne su un totale di 37 candidati. E come afferma Françoise Gehring «le donne sanno pensare in termini di generazioni e alla competizione antepongono la collaborazione. Sanno essere abili tessitrici, ma anche risolute nel perseguire gli obiettivi per la comunità».

©CdT.ch - Riproduzione riservata