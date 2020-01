Alle prime battute della presentazione, quella parola era quasi un tabù. Forse era prudenza, forse scaramanzia. Poi l’ambiente si è sciolto, la sala gremita della Torre d’Angolo ha dato energia e l’obiettivo è stato ammesso a chiare lettere: «Raddoppio». Del resto L’Alternativa, il neonato gruppo che a Mendrisio riunisce Insieme a Sinistra, Verdi, Partito comunista, Più Donne, GISO, Giovani Verdi e POP, sa bene che il momento storico e politico è propizio per incrementare il numero di seggi rossoverdi in Municipio e in Consiglio comunale. Attualmente ne ha uno nell’Esecutivo, quello di Insieme a Sinistra occupato da Giorgio Comi, che non si ripresenterà, e dodici nel Legislativo, otto di Insieme a Sinistra e quattro dei Verdi. Ieri è stata presentata la squadra che tenterà l’assalto alla seconda poltrona in Municipio, composta dai consiglieri comunali uscenti Andrea Stephani (di professione segretario comunale), Daniela Carrara (artista), Daniele Stanga (infermiere), Claudia Crivelli Barella (psicoterapeuta) e Françoise Gehring Amato (sindacalista) e dai membri delle commissioni di quartiere Cristina Marazzi Savoldelli (farmacista ospedaliera) e Martin Muntaner (architetto). La lista per il Consiglio comunale verrà invece presentata nei prossimi giorni.



Ricordando Chico

Prima di addentrarsi nel suo programma, L’Alternativa ha voluto mettere l’accento su se stessa, cioè sulla decisione dei suoi vari componenti di presentarsi con una lista unica. In onore del nuovo sodalizio, comunque favorito da una buona intesa nella passata legislatura, come evidenziato dalla consigliera comunale Grazia Bianchi, è anche stato scelto un motto: «L’ambientalismo senza lotta di classe è giardinaggio». Parole pronunciate da Chico Mendes, sindacalista, attivista ed ecologista brasiliano assassinato da un latifondista il 22 dicembre del 1988. Ambientalismo e lotta di classe: due principi che corrispondono alle due anime de L’Alternativa di Mendrisio e che il gruppo vuole unire nella sua azione politica. «L’urgenza climatica con cui siamo confrontati oggi – ha argomentato Andrea Stephani – è causata da un modello economico che mette in pericolo anche i diritti sociali».



Sette punti

Il programma è articolato in sette punti e ognuno è legato a diversi obiettivi. Ne citiamo alcuni, senza intendere che siano più importanti degli altri. Per l’ambiente e il territorio si propone, tra le altre cose, di destinare l’area della Valera interamente all’agricoltura e allo svago, integrandola nel parco del Laveggio; per la mobilità si vuole creare una rete di bici condivise, anche elettriche, e aumentare gli incentivi per l’acquisto delle e-bike; per la cultura si punta ad aumentare l’impegno finanziario della città; per quanto riguarda l’amministrazione, il gruppo si batte per difendere il servizio pubblico opponendosi alle privatizzazioni; al capitolo economia ed energia si vuol realizzare la visione di Mario Ferrari di un’impresa sociale; per i quartieri s’intende valorizzare il ruolo delle commissioni; per la socialità, infine, promuovere alloggi a pigione moderata e cooperative d’abitazione.