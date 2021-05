Ciaooooooooo. È stato quasi un coro, con le manine alzate a salutare e con gli occhi fissi sulle rose per trovare un ultimo sguardo. Un addio. Ma nel contempo un commiato felice. Perché adesso sono libere. Libere di volare dopo la «prigionia» nella scatoletta di plastica trasparente. Le nove coccinelle si sono subito ambientate sui petali e sui gambi delle rose. Per la gioia dei bimbi che le hanno allevate con tanto amore e tanto entusiasmo.

Quindici allievi della IA dell’istituto scolastico di Chiasso, guidati dalla maestra Marta Ravasi, per 21 giorni in classe hanno visto il miracolo della vita di questi insetti: dall’uovo alla larva, dalla pupa alla coccinella adulta. E ieri i bimbi le hanno liberate nel roseto del giardino della casa per anziani Giardino a Chiasso.

«Le uova erano gialle»...