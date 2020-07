Era stato annunciato per il 2022. Ora però la tabella di marcia sembra essersi dilatata, le FFS stimano infatti che «i lavori di risanamento non dovrebbero iniziare prima di tre/quattro anni». A Chiasso il progetto è confermato, ma prima di vedere il tunnel di via Favre risanato – e soprattutto ampliato – bisognerà attendere più del previsto. A spiegare il motivo è Ottavia Masserini, portavoce delle FFS: «Attualmente a Chiasso è in corso la realizzazione del progetto "Nuovo ACE Chiasso ed aumento capacità" (ci torneremo in seguito, ndr) e la tempistica di questo progetto influisce in parte sulla tempistica del progetto del sottopasso via Favre. Nonostante siano due disegni separati, per la realizzazione del progetto di risanamento del sottopasso via Favre è infatti necessario individuare la...