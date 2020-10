Le statistiche diranno che nel Mendrisiotto le camere d’albergo sono aumentate di sette unità. La riapertura della locanda San Silvestro di Meride, tuttavia, ha un significato che va oltre un freddo +7. Intendiamoci: ben venga, dato che i posti letto nella regione sono da tempo in calo, ma le mura di questo luogo, incastonato nel nucleo e circondato dal verde del monte San Giorgio, raccontano un altro tipo di storia. Una storia che comincia alcuni anni fa, quando la locanda viene chiusa e l’edificio messo in vendita. Antonio Fossati, suo attuale proprietario, di professione docente, è cresciuto a Meride e quel luogo lo conosce bene. «Ci andavo da bambino con mia mamma e poi ci sono tornato con i miei figli - ha raccontato alla presentazione dei nuovi spazi - Sarebbe stato un peccato se fosse diventato un appartamento». Le probabilità erano alte, guardando quello succede in Ticino. Invece no: scocca una scintilla. Insieme alla moglie Lucia, il professore decide di rilevare il complesso e farlo rivivere. «Abbiamo fatto una follia» ha detto ieri. Sarà, ma intanto il progetto avanza. L’antico inizia a dialogare con il moderno, alla ricerca di un equilibrio che conservi il primo e dia spazio al secondo. La casa, come leggiamo in un pieghevole, «è una dimora contadina del 1700 caratterizzata da piccoli spazi e scalette labirintiche che si aprono su ariosi loggiati dove venivano fatte seccare pannocchie e foglie di tabacco». Pratiche ormai consegnate alla storia. Gli elementi architettonici originali invece hanno continuato il loro viaggio nel tempo. «Sono stati restaurati i pavimenti in cotto, le pareti in pietra, i soffitti con travi in castagno, i colonnati e gli archi creati dai picasass di Meride». Fossati a un certo punto ci ha invitato a scendere nel seminterrato. «Le faccio vedere una chicca». Una cantina rivestita in pietre curve tagliate a mano e impreziosita da un pozzo. Sul fondo la luce si riflette nell’acqua. «Viene dalla montagna, è purissima». La tavernetta evoca degustazioni di vini. Infatti verrà usata proprio per questo.



Spinti dalle emozioni

Siamo al moderno, che inevitabilmente crea conflitti: televisione nelle camere sì o no? Sì, ma «mobile»: una smart TV disponibile su richiesta. Connessione wi-fi? Sì (sarebbe rischioso negarla, anche se Meride meriterebbe un po’ di tempo passato offline) ma con un sistema che limita le radiazioni. L’ultimo intreccio tra passato, presente e futuro deve ancora avvenire: i proprietari hanno progettato di ricavare una piccola zona benessere dalle fondamenta medievali fortificate. La locanda comunque può già aprire e lo sarebbe da mesi se non fosse stato per la pandemia. Proprio durante l’emergenza, una domenica di marzo, a Meride arriva una coppia interessata alla locanda. Sono Alessia Frangi e Ambrogio Stefanetti e diventeranno i suoi gestori. «Mentre la cercavamo - ha ricordato Alessia Frangi - abbiamo respirato l’atmosfera autentica di Meride, la sua energia, i profumi che uscivano dalle cucine delle case: qualcosa di raro oggi». L’incontro con la San Silvestro è un colpo di fulmine e il resto viene da sé. «Ci hanno aiutato le emozioni». Le stesse che dovranno trasmettere a chi arriverà lassù, dove il tempo sembra essersi fermato.