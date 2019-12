La cura funziona. Ma per reputare definitivamente chiuso il capitolo «Difficoltà economiche e misure per arginarle» Chiasso deve unire le forze con i propri vicini. Ne sono convinti sia il Municipio – il sindaco Bruno Arrigoni lo aveva detto a chiare lettere nel corso della conferenza stampa di presentazione del Preventivo 2020 (vedi CdT del 23 e 24 ottobre) –, sia la Commissione della Gestione, che lo ha sottolineato nel rapporto accompagnante il messaggio sui conti del prossimo anno. E lo hanno ribadito anche i partiti.

Insieme è meglio

Nell’ambito della seduta di Consiglio comunale durante la quale il Legislativo si è chinato sul documento finanziario che per il prossimo anno stima un leggero avanzo – segnale che la situazione finanziaria chiassese sta davvero cambiando – non si è parlato soltanto di cifre. «Il futuro del nostro Comune non può essere disgiunto dai rapporti con i Comuni del comprensorio urbano. La necessità dell’unità politico-amministrativa (fusioni) si impone sempre più», aveva scritto la Gestione nel rapporto commissionale, un testo in cui si evidenzia anche «un eccesso di strutture rispetto alle nostre possibilità finanziarie. Questa importante eredità di un fiorente passato, dove la nostra cittadina poteva permettersi il superfluo, purtroppo oggi non può più essere sostenuta».

Questa visione delle cose è stata condivisa dal PLR: «Dobbiamo finalmente prendere atto che Chiasso da sola non può più farsi carico delle strutture esistenti che vanno a beneficio di un’intera regione». Altri sono però andati perfino oltre: «Chiasso deve farsi capofila di un discorso aggregativo che vada finalmente al di là delle sole dichiarazioni pubbliche - ha evidenziato Amedeo Mapelli, portando l’adesione del gruppo PPD al preventivo -. È l’ora di costruire il futuro del Basso Mendrisiotto senza che arrivi qualcuno a imporcelo dall’alto». Daniele Canova (US-I Verdi) si è allineato: «L’invito è a prendere in mano con convinzione la tematica aggregativa e non solo rispolverarla in ottica elettorale».

I numeri

Il Preventivo 2020 di Chiasso stima un avanzo d’esercizio di 362.000 franchi, frutto di spese per 66,8 milioni di franchi e ricavi per quasi 67,2 milioni. Il gettito fiscale si attesta a 32,4 milioni di franchi e il fabbisogno lordo a 35 milioni. Il moltiplicatore d’imposta politico resterà al 90%: il Municipio ha optato per la stabilità visto che in futuro sono in programma investimenti importanti. Sull’aumento del fabbisogno si è soffermato il gruppo Lega/UDC, evidenziando il costante aumento dello stesso in questa legislatura. Il gruppo si è astenuto dal voto sul preventivo, come fatto negli ultimi 4 anni: «Per la mancanza di comunicazione, di misure di contenimento del fabbisogno e per la mancanza di una politica di investimenti», ha spiegato Gianandrea Mazzoleni. Il preventivo è stato infine approvato con 29 voti favorevoli e 10 astensioni (39 i presenti alla seduta).

Un quartiere a luci rosse

È invece tornato per la seconda volta all’attenzione del Legislativo il messaggio riguardante le varianti di Piano regolatore necessarie per definire giuridicamente l’area in cui sono consentite le attività moleste, in sostanza quelle a luci rosse, e per il disciplinamento delle antenne per la telefonia mobile (vedi CdT del 16 aprile). La Commissione Piano regolatore nel suo rapporto chiedeva di dividere il messaggio per poter votare separatamente sui due tipi di varianti. Richiesta accolta dal Legislativo quasi all’unanimità (c’è stata una sola astensione). Per quanto riguarda la prostituzione il messaggio intende arginare il fenomeno e confinare l’esercizio della professione più vecchia del mondo in un settore ben preciso del territorio comunale: l’area che già oggi accoglie i locali erotici. Proponendo un emendamento Claudio Schneeberger (Lega/UDC) ha però domandato di togliere dalle «zone moleste» previste tre mappali lungo via Porta «a stretto contatto con gli spazi abitativi del quartiere Odescalchi, in ottica di una completa valorizzazione della zona». Alla controproposta ha aderito il Municipio, così come i partiti. Le due parti del messaggio, di cui la seconda emendata, sono state accolte all’unanimità.

Questa sera il Consiglio comunale ha anche accolto due nuovi membri: Emiliana Cerulli ha preso il posto di Vasco Ponti (Lega/UDC), Francesca Bernasconi Bedulli quello di Samuele Spreafico (US-I Verdi).

