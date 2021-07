Mendrisio le ha recentemente dedicato la via davanti al nuovo campus SUPSI, che ospita il Dipartimento ambiente costruzioni e design. E questa non è una scelta casuale. Ma chi è Flora Ruchat Roncati? Questa rubrica estiva ci dà l’occasione di presentare meglio la mendrisiense di nascita che fu la prima donna designata professore ordinario al Politecnico federale di Zurigo. Nacque nel 1937 a Mendrisio e si diplomò in architettura nel 1961 proprio al Politecnico federale di Zurigo. Progettò svariati edifici, tra cui il centro scolastico di Riva San Vitale e il bagno pubblico di Bellinzona insieme ad Aurelio Galfetti e Ivo Trümpy. Fu attiva anche a Roma, dove concepì il complesso di alloggi popolari La ColaSiderTa di Taranto. Tornando in Svizzera partecipò poi ad esempio al gruppo di consulenza architettonica per la nuova trasversale ferroviaria Alptransit Gotthard, si precisa nella sua biografia, tracciata dall’Associazione archivi riuniti delle donne Ticino.