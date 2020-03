«Che assurdità», avrà pensato qualcuno. Altri avranno scosso il capo, giudicando l’idea talmente visionaria da assumere contorni irrealizzabili. Reazioni legittime, queste, ma che si discostano in maniera sostanziale da quelle che il progetto dell’architetta Elena Fontana, che prevede lo spostamento degli ultimi chilometri dell’A2 sotto la collina del Penz, ha suscitato nei sindaci di quei comuni che tale avveniristica opera finirebbe giocoforza per toccare. Qualche tempo fa, in effetti, ha avuto luogo un incontro che ha visto coinvolti i sindaci di Chiasso, Vacallo, Novazzano, Balerna e Morbio Inferiore, l’architetta e l’Ufficio federale delle strade (USTRA). E se la posizione del sindaco di Chiasso Bruno Arrigoni nei confronti dello studio è nota da tempo - il suo entusiasmo è tale da averlo...