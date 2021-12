Il destino del futuro ecocentro sta parecchio infiammando gli animi a Morbio Inferiore. Come forse qualcuno ricorderà, il gruppo Morbio2030 (Sinistra a Verdi) ha deciso di lanciare una raccolta di firme per un referendum contro la risoluzione del Consiglio comunale di stanziare 2,2 milioni di franchi per la realizzazione del suddetto ecocentro in via Lischée su un terreno di proprietà della Parrocchia.

Nella campagna che è in corso fino al 12 febbraio prossimo, data entro la quale raccogliere le 420 firme necessarie, Morbio2030 dovrà vedersela con tutti gli altri partiti dell’arco politico del Comune. Sì perché PPD e Indipendenti per Morbio, PLR e Lega-UDC sono per così dire usciti allo scoperto con un invito formale a tutti gli elettori e le elettrici a non firmare i formulari per il referendum...