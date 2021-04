Soluzioni all’orizzonte per le cave di marmo di Arzo. E sono di quelle di peso, perché permetteranno – almeno questo è l’obiettivo – di poter proseguire l’attività di estrazione del noto e pregiato marmo.

Per poter proseguire con questa attività – ripresa nel 2017 dopo uno stop di 8 anni – una condizione imprescindibile è infatti quella di rimuovere, o meglio di non accumulare in loco, il materiale di scarto, ossia il marmo «non sano» che non può essere utilizzato come materiale ornamentale. Fino a qualche anno fa questo materiale di scarto veniva depositato sul posto, dove ora c’è l’anfiteatro naturalistico. Questa opzione oggi non è però, per forza di cose, più percorribile, perché l’anfiteatro tale deve restare: le pareti devono restare libere. Il Patriziato di Arzo, proprietario delle...