Come un anno fa la sezione PPD di Chiasso si presenterà alle elezioni comunali di aprile in tandem con i Verdi liberali. Rispetto al 2020 la lista dei candidati che correranno per un seggio in Municipio è quasi invariata: capolista sarà il municipale uscente Davide Lurati, che per cinque anni ha condotto i Dicasteri sport e tempo libero, pianificazione, trasporti pubblici e ambiente. In ordine alfabetico troviamo la più giovane sulla lista, ossia Carlotta Lo Porto: già candidata nel 2016, sta concludendo un master in lingua, letteratura e civiltà italiana all’Università della Svizzera Italiana. A correre per un seggio in Municipio ci sarà anche Amedeo Mapelli. Dopo aver conseguito un master in economia politica all’Università di Friburgo, insegna economia e diritto, come docente in formazione, al Liceo cantonale di Mendrisio. La novità rispetto al passato è rappresentata da Alessandro Migliosi, candidato in quota Verdi liberali. È un ingegnere meccanico in possesso di un eMBA ottenuto alla SUPSI. A chiudere la lista ci sarà Patrizia Wasser, già candidata nel 2016 ed eletta in Consiglio comunale nel medesimo anno; è residente a Pedrinate ed è impiegata bancaria.