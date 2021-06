Nonostante la pandemia non si è fermato il lavoro del Comune di Chiasso per il progetto denominato Gleis 4. L’obiettivo è di trasformare la zona detta Piccola Velocità in via Rampa, dove tra i binari si trovano alcuni magazzini delle Ferrovie federali svizzere (FFS), in un’area dedicata allo svago e all’aggregazione in generale. Ma l’obiettivo è ancora più ambizioso: avvicinare i due comparti più popolosi della cittadina, vale a dire Chiasso centro e il quartiere Soldini.

Colloquio interlocutorio

Il Municipio della cittadina di confine crede molto in questo progetto e proprio ieri ha incontrato una delegazione del Cantone. Da una parte c’erano il sindaco Bruno Arrigoni e i municipali Davide Lurati e Sonia Colombo-Regazzoni, dall’altra il consigliere di Stato Claudio Zali con alcuni funzionari...