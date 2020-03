Risuona senz’ombra di dubbio ancora in molte orecchie l’annuncio che il 12 dicembre scorso da Bogotà ha sorvolato l’Atlantico per conferire alle Processioni storiche di Mendrisio un’appartenenza tanto prestigiosa quanto anelata: quella al patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO. Un’eco benvenuta, gratificante, che oggi però si incrocia con i ben meno lieti proclami delle autorità cantonali e federali di questi giorni che, a cadenza ormai regolare, emanano divieti e dispensano consigli su una minaccia biologica, derisoriamente invisibile: il coronavirus, con la scia di eventi cancellati (Berna ha deciso di annullare qualsiasi manifestazione con più di mille persone fino al 15 marzo) e le misure potenzialmente ansiogene che ha dimostrato di poter portare con sé.

E dato che il 9 e il 10 aprile, le due giornate della prossima edizione delle sfilate storiche, la prima sotto l’egida delle Nazioni Unite, sono ormai alle porte, è comprensibile che la possibile avanzata di un nemico tanto microscopico quanto gigantesco non possa lasciare indifferenti i promotori della manifestazione, che annualmente attira 10-15.000 visitatori a serata.

«Vigiliamo»

«Ci troviamo domani sera (stasera, ndr.) con il comitato allargato e mercoledì (domani, ndr.) con la fondazione. Il coronavirus è un punto all’ordine del giorno: vogliamo capire bene come affrontare la questione», spiega il presidente della Fondazione Processioni storiche Gabriele Ponti. «Perché chiaramente, senza troppi allarmismi, l’evoluzione della situazione è costante: da un “niente di grave” si è passati alle prime misure, poi alle seconde», constata, rilevando comunque che la situazione in Ticino appare per il momento «abbastanza sotto controllo». «Siamo vigili e attendiamo i prossimi sviluppi».

D’altro canto, il richiamo internazionale (quest’anno sono attese 15-20.000 persone) non è da sottovalutare: una prova, se mai ce ne fosse bisogno, è l’accredito che quattro team giornalistici tedeschi hanno già effettuato. Per Ponti è in ogni modo «prematuro» sapere se l’evento subirà un annullamento o meno: «È chiaro che bisogna stare all’erta, non possiamo fare quelli che vivono sulla luna».

Un’incognita in più

All’annuale incognita del meteo si aggiunge così anche quella, più insidiosa, del coronavirus. Ma come intendono affrontare i promotori delle Processioni una situazione tanto ignota? «Sfrutteremo il centralino per una prima considerazione e in un secondo momento i canali privilegiati che questo tipo di manifestazione ci può aprire: l’idea è andare un po’ più a fondo con il dipartimento apposito al fine di capire quali sono gli sviluppi, magari un po’ in anteprima rispetto agli altri», così il nostro interlocutore; comunque, «un po’ scaramanticamente, non penso nemmeno alla possibilità che le Processioni vengano annullate, soprattutto perché dentro di noi c’è sempre, ma come per qualsiasi edizione – e per questa ovviamente a maggior ragione –, la voglia di portare per le vie del borgo le due sfilate storiche». Dalla voce di Ponti traspare una certa fiducia: è convinto che le autorità federali e cantonali stiano gestendo la situazione a dovere. «A mano a mano che ci avvicineremo a questo fatidico 15 marzo potremo sicuramente disporre di maggiori dettagli sull’evoluzione – o piuttosto, spero, sull’involuzione – di questo possibile contagio a livello europeo. Sarà allora anche possibile vedere quanto può durare il bando per le manifestazioni con più di mille persone».

Essere pronti significa tutto. «Fortunatamente i preparativi si possono affrontare senza avere radunato nessuno al di fuori dei volontari. Dobbiamo essere pronti in ogni caso, e fino all’ultimo secondo: in un’ora per noi è possibile fare uscire entrambe le processioni», conclude Ponti.

