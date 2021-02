La Commissione deontologica dell’Ordine dei Medici del Canton Ticino (OMCT) ha «deciso di sanzionare il Dr. med. Roberto Ostinelli di Mendrisio per il suo comportamento sui social network»; e in particolare «per aver, nel periodo della prima ondata pandemica di COVID-19 e lungo tutta la seconda, diffuso su YouTube e facebook, attraverso numerosi post pubblici, le proprie opinioni sul virus COVID-19, sulle strategie per combatterlo e sugli effetti dello stesso, gettando sistematicamente discredito sull’operato delle autorità politiche e sanitarie, del Medico cantonale, degli ospedali e dei medici sul territorio». È quanto si legge in un comunicato stampa dell’OMCT.