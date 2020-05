C’è un piano per evitare il trasferimento al Gurten (Berna) dell’Osservatorio astronomico del Monte Generoso. Entro il 31 maggio il quartier generale di Migros a Zurigo - proprietaria della struttura - riceverà una lettera con le proposte di «salvataggio» elaborate dai Comuni (alle trattative hanno partecipato rappresentanti di Mendrisio, Castel San Pietro, Breggia e Chiasso) in collaborazione con l’Ente regionale di sviluppo, l’Ente turistico e un gruppo di appassionati di astronomia. Una lettera - come ci ha spiegato il vicesindaco di Mendrisio Paolo Danielli (che di professione è docente di fisica al Liceo e che dunque ha molto a cuore il destino dell’Osservatorio) - in cui si garantirà una mano anche pubblica alla gestione corrente della stazione scientifica e - ed è un punto importante - un contributo dal punto di vista promozionale. Una lettera con cui appunto si tenterà di convincere Migros a non trasferire il telescopio (il più grande in Ticino tra quelli aperti al pubblico) e di lasciarlo là dove è stato costruito nell’ormai lontano 1996 (inaugurato tra l’altro dalla compianta astrofisica italiana Margherita Hack).