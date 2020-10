A microfoni spenti tutti ci hanno confermato la stessa cosa: «L’osservatorio astronomico del Generoso si poteva salvare. Semplicemente non si è voluto». Gli studiosi e gli appassionati di astronomia in Ticino non hanno preso bene la decisione - ora definitiva - di trasferire il telescopio del Generoso (il più grande della Svizzera italiana) nel canton Berna. Decisione che Percento Culturale Migros e Ferrovia Monte Generoso hanno giustificato basadosi sul forte calo dei visitatori negli ultimi anni. Ma secondo diversi esperti il crollo dei visitatori è stato causato proprio dalle scelte aziendali dei proprietari. «Il telescopio del Generoso - ci ha spiegato il divulgatore astronomico Fausto Delucchi (tra le anime dell’Osservatorio di Carona) - si trova a 1.600 metri d’altezza e le persone lo...