Ma torniamo ai fatti e a quel 9 marzo 2018. Vittima e imputato erano vicini di casa e da tempo non andavano d’accordo. Cose che, tra vicini, purtroppo a volte capitano. Tutto sta poi nella capacità di gestire i conflitti e le antipatie. Non un bel esempio dunque, in questo senso, quello che stiamo per descrivere. Dalle telecamere di sicurezza si vedono infatti i due iniziare ad alzare prima la voce, poi le mani. La situazione sembra risolversi, ma è solo un’illusione. Si vede l’imputato (italiano, residente a Stabio e settantacinquenne all’epoca dei fatti) salire sulla propria auto, uscire dal box e tentare di investire la vittima. Vittima che riesce a evitare l’impatto e che, chiaramente stizzito, tira un calcio alla vettura. Poi si vede ancora l’imputato ingranare la retromarcia, tentare di nuovo di investire l’altro (danneggiando una vettura parcheggiata) e poi rimettere la prima e tentare per la terza volta. «La velocità era piuttosto elevata», ha sottolineato la procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis: tra i 25 e i 30 chilometri orari.

E proprio la velocità è stata motivo di scontro tra accusa e difesa. Per la patrocinatrice dell’imputato non è mai stata dimostrata - nonostante le immagini video - la velocità con cui il suo assistito si sarebbe avvicinato alla vittima. «Ci sono dei testimoni, sì, ma non possiamo certo considerarli dei periti». «Ogni persona intelligente - ha risposto la procuratrice - può capire vedendo il filmato a che velocità, in grande linee, stava andando». Per la procuratrice pubblica, insomma, l’accusa di tentato omicidio è palese. «Un’automobile pesa una o due tonnellate. E per uccidere una persona non è necessario travolgerla. Basta urtarla o farla cadere per terra». Di tutt’altro avviso la difesa, secondo cui l’imputato in realtà stava più che altro tentando di spaventare la vittima senza volerla per davvero investire. Senza voler tentare di ucciderla. «E la questione della velocità è importante. Dai filmati si vede che non era elevata. Tanto è vero che l’imputato riesce a scansarsi e a evitare l’impatto». Le prime due volte. Alla terza - con l’uomo rifugiatosi tra altri due veicoli, l’impatto c’è stato. «Ma sono state colpite - ha sottolineato la difesa - zone del corpo non vitali». La vittima ha in effetti rimediato ferite fortunatamente non serie alle gambe. «Proprio per questo l’accusa non deve essere di tentato omicidio, ma di lesioni semplici». Difesa che ha proposto una condanna a massimi 12 mesi. «Se quel giorno si è evitata la tragedia - ha sottolineato invece la procuratrice pubblica - lo si deve probabilmente al caso e alla fortuna. La vittima poteva morire».