«Abbiamo una lista forte. Puntiamo al raddoppio dei seggi nel Municipio. Perché quindi escludere l’ambizione alla poltrona di sindaco? Tutto sarà più chiaro dopo il primo turno, ma pensare a questo traguardo non è un’utopia». Sono le parole del municipale legista di Mendrisio Daniele Caverzasio pronunciate in occasione della presentazione delle liste dell’alleanza Lega-UDC-UDF per il rinnovo dei poteri comunali. I numeri per un secondo seggio nell’Esecutivo ci potrebbero anche essere. Magari a scapito del terzo municipale PPD, anche se nessuno l’ha detto expressis verbis. Ma a questo seggio ambiscono in molti senza dirlo espressamente.

I candidati

Accanto all’uscente, che è pure l’attuale presidente del Gran Consiglio, ci sono per la Lega dei ticinesi l’ex municipale e granconsigliere Massimiliano Robbiani, e i consiglieri comunali Benjiamin Albertalli e Simona Rossini. Per l’UDC scendono in campo Pierluigi Pasi, già procuratore federale capo ed ex giudice, e Nadir Sutter, consigliere comunale. A rappresentare l’Unione democratica federale sarà Roberto Pellegrini, attuale consigliere comunale con esperienza anche nel Legislativo di Vacallo. Si tratta – è stato detto – di candidati con profili tra loro complementari, provenienti da differenti ambiti professionali e fasce d’età, accomunati dall’entusiasmo di mettersi al lavoro per il bene di Mendrisio.

«Far sentire la nostra voce»

Dopo aver passato in rassegna quanto fatto durante gli ultimi 5 anni dal gruppo sono stati illustrati a grani linee gli obiettivi. Sia Pasi sia Caverzasio hanno in particolare messo in risalto come oggi Mendrisio sia una vera città e deve essere considerata come tale. Verso l’esterno bisogna far sì che venga maggiormente considerata. Deve riprendere la forza contrattuale che le è dovuta. «Bisogna far sentire la nostra voce» ha detto Caverzasio.

All’interno del Municipio – è stato sottolineato – occorre che finalmente vengano prese decisioni, con coraggio, per il bene di tutti i cittadini. «Bisogna portare avanti una politica decisionale che merità una città come Mendrisio» ha tuonato Pasi. Quest’ultimo è rimasto soprattutto basito per il fatto che nel Preventivo 2021 non venga debitamente informata la popolazione sulla difficile situazione finanziaria che si staglia all’orizzonte per i prossimi anni: «Sarà un periodo difficile durante il quale bisognerà risparmiare». E ha aggiunto: «Mai in passato si è ricorso a così tante consulenze esterne; di solito si agisce così quando non si vogliono prendere decisioni».

In 16 per il Legislativo

Per il rinnovo del Legislativo, il gruppo Lega-UDC-UDF propone una lista con 16 candidati (ci sono anche sei dei sette aspiranti al Municipio, manca Pasi). Robbiani non ritiene che siano pochi (i seggi in ballo sono 60): «Si tratta di persone tutte pronte a subentrare in caso di necessità. Non come coloro che figurano sulle lunghe liste degli altri partito, talvolta semplici riempitivi». Al proposito Albertalli ha aggiunto che non è facile trovare i candidati: «Abbiamo un importante bacino di persone che votano per noi, però non le conosciamo».

