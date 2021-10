« È possibile essere trasferito allo Stampino? Lì se si chiede di poter lavorare il tempo di attesa è di circa una settimana, alla Stampa dove sono ora invece ci vuole molto di più». Quando è arrivato il momento di prendere parola per l’ultima volta il 30.enne a processo oggi a Lugano ha fatto qualcosa di molto diverso da quello che fanno di solito gli imputati in questa fase di un dibattimento. Non si è scusato, non ha promesso di non «ricarscarci» più e non ha chiesto clemenza. Ma ha domandato di poter lavorare il prima possibile una volta tornato in carcere e, per riuscirci, di essere spostato dalla Stampa allo Stampino dove, a suo dire, i tempi di attesa per chi richiede di poter lavorare sono molto più ridotti. «Purtroppo non è una questione di mia competenza, ma chieda al suo avvocato di fare richiesta una volta rientrato in carcere», gli ha risposto il giudice Siro Quadri, che presiedeva la Corte delle Assise criminali di Mendrisio.

La vicenda arrivata in aula oggi è quella di un giovane del Mendrisiotto finito da anni in un «circolo vizioso», come è stato definito in aula. Un circolo fatto di droga consumata quotidianamente e giornate trascorse senza fare nulla a causa della mancanza di un lavoro (dovuta anche a un problema alla schiena per quale il 30.enne è al beneficio dell’assistenza). Malgrado la giovane età l’uomo ha già quattro condanne alle spalle, i reati per cui è stato giudicato oggi sono infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti (per aver importato, procurato a terzi e alienato circa 570 grammi di cocaina), messa in circolazione di monete false (oltre 110 banconote da 100 dollari), truffa (per aver cambiato o cercato di cambiare questo denaro), guida senza autorizzazione, contravvenzione e infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti. Fatti avvenuti tra il luglio 2019 e il maggio 2021.

La borsa coi soldi «del Monopoli»

Buona parte dei reati al centro del dibattimento di oggi sono la conseguenza di un ritrovamento fatto in cantina. L’uomo ha spiegato di essersi trovato spesso al verde perché spendeva in stupefacenti i pochi soldi che aveva e di aver più volte cercato cibo e bibite nelle cantine del palazzo dove viveva. In una di queste cantine un giorno ha però trovato anche una borsa piena di banconote. Migliaia di dollari che tuttavia erano falsi. «Alcuni erano stampati male ma non sapevo fossero falsi – ha cercato di giustificarsi il 30.enne -, credevo piuttosto fossero vecchi o fuori corso. Era la prima volta in vita mia che vedevo dei dollari, ma sembravano più soldi del Monopoli che altro». Il 30.enne ha cercato in 10 occasioni di cambiare questo denaro, in banche del Mendrisiotto, al Casinò Admiral e in diversi uffici cambio. E in alcune occasioni gli è andata bene.

La noia del carcere

L’imputato ha parlato molto. Si può affermare che quello di cui si è reso protagonista all’inizio del dibattimento è stato quasi un monologo. Sulla monotonia e noiosità della vita in carcere – «dormo 12 ore al giorno e guardo la TV per 9, ogni giorno con la stessa routine. E quando si lavora è ripetitivo e degradante» – ma anche sul suo stato depressivo quasi cronico che lo porta ad annoiarsi «da sempre o quasi».

Ma allora perché dovremmo credere che lei non tornerà a delinquere una volta che uscirà dal carcere, come in fondo ha fatto già diverse volte?», gli ha chiesto Quadri. «Dopo 10 anni di droga è la prima volta che sono pulito, voglio ricominciare a vivere, sono convinto che non voglio più fare quello che facevo prima della prigione, non voglio più starmene a casa a fare niente».

L’uomo è stato condannato a 32 mesi di carcere, di cui 8 da espiare (dedotto il carcere già sofferto gli mancano circa 2 mesi). La pena era già stata concordata da accusa – l’inchiesta è stata condotta dalla procuratrice pubblica Margerita Lanzillo – e difesa (curata dall’avvocato Benedetta Noli). «Da una parte ci sono i fatti gravi che ha commesso, ma dall’altro la necessità importante di ripresa e risocializzazione, così come quella di avere un supporto strutturato una volta che uscirà», ha detto Lanzillo. «Per una sua riaffermazione deve essere inserito gradualmente nella società, con aiuto», le ha fatto eco Noli. Quando uscirà dal carcere il 30.enne avrà un’assistenza riabilitativa.

