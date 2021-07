Sono bastati due incontri per trovare un accordo in merito alla questione che in questi giorni ha fatto accendere i riflettori sui due negozi del marchio Burberry presenti al FoxTown di Mendrisio.

La metaforica fumata non è però bianca. Deve piuttosto essere considerata grigia, perché dei licenziamenti ci saranno, anche se l’intervento dei sindacati OCST e UNIA e le trattative intavolate con i vertici dell’azienda di moda hanno permesso di ridurre il numero di tagli previsto in un primo momento (che era di 15). «Questa è comunque una giornata triste per il mondo del lavoro – commenta Giangiorgio Gargantini (UNIA) -, soprattutto per quelle persone che nei prossimi giorni riceveranno la conferma del licenziamento, ma va sottolineato come la mobilitazione di questi giorni e l’impegno messo dai dipendenti a difesa dei loro diritti abbiano permesso di portare a questo risultato». Anche Giorgio Fonio (OCST) esprime il suo rammarico, insieme a solidarietà, e aggiunge: «Questa vicenda ci insegna come il dialogo anche nelle situazioni più difficili è fondamentale. Ci sono coinvolte delle persone e delle famiglie, quindi il confronto tra le parti è imprescindibile».

Numero non comunicato

I dipendenti dei due punti vendita mendrisiensi del noto marchio di moda sono 35, i tagli annunciati in un primo momento 15. Non è però stato reso noto per scelta il numero di quelli che si concretizzeranno. Sarà anche messo in atto un piano sociale, con delle misure di accompagnamento a sostegno del personale che perderà il lavoro.

La trattativa tra le parti era iniziata ieri con un incontro tra i sindacati e i vertici aziendali. Questa mattina poi i sindacati hanno incontrato l’assemblea dei lavoratori e le hanno sottoposto la proposta uscita dalla negoziazione con Burberry, «una proposta che i dipendenti hanno accettato».

Giorni intensi

La vicenda dei tagli ai negozi Burberry era emersa lunedì, quando sindacati OCST, UNIA e dipendenti, di concerto, avevano deciso di tenere chiusi per protesta i due punti vendita mendrisiensi. Alla radice della scelta vi era «l’atteggiamento di chiusura» - come l’hanno definito i sindacati - e la non disponibilità al dialogo dell’azienda in relazione ai tagli annunciati al personale. La protesta era quindi volta a forzare l’apertura al dialogo. Un’apertura che si è concretizzata lunedì verso le 16.30 dopo diverse ore di protesta e di chiusura dei due negozi.

La mattina dopo sindacati e vertici aziendali si sono riuniti a Lugano per dare avvio alla trattativa. Una trattativa che si è quindi rivelata lampo, visto che il giorno successivo l’assemblea dei dipendenti ha accolto la proposta raggiunta durante la negoziazione tra sindacati e Burberry (che non si è mai espressa sulla vicenda, malgrado i nostri tentativi di contattare l’azienda).

