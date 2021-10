Lo storico edificio nel nucleo di Ligornetto - l’esistenza della chiesa risale almeno al 1209 - è stato rinnovato esternamente e internamente. Il restauro può essere definito a chilometro zero per diversi motivi: gli architetti e gli artigiani che si sono occupati del disegno, i materiali utilizzati e gli artisti coinvolti.

Andiamo con ordine. I lavori di restauro della chiesa sono stati commissionati dal Consiglio parrocchiale di Ligornetto e sono stati diretti dallo studio di architettura Aterlier PeP. Tra gli interventi portati a termine ci sono in particolare il nuovo arredo liturgico in pietra di Saltrio ad opera dell’artista ligornettese Milo Cleis, lo spostamento del fronte battesimale, la riqualificazione della cappella iemale con inserimento di elementi in legno e di un nuovo crocifisso in bronzo realizzato da Marco Piffaretti (anch’egli un artista locale) e un nuovo altare in pietra di Saltrio. Spicca anche il restauro delle tre grandi tele del pittore di Arogno Giovanni Battista Innocenzo Colomba dedicate alla vita di San Lorenzo (collocate dietro l’altare) e quello della cassa lignea dell’organo Mascioni.