In vista del rinnovo dei poteri comunali del 18 aprile prossimo, il gruppo Lega-UDC-Indipendenti di Chiasso non si nasconde. «L’obiettivo minimo è la conferma delle posizioni in seno al Municipio ma il raddoppio dei seggi ci piacerebbe enormemente» ci dice l’attuale vicesindaco Roberta Pantani. E le aspettative non sono certo campate in aria. Il secondo municipale della destra a Chiasso è sfuggito cinque anni fa per una manciata di schede. Perché allora non nutrire sogni tutt’altro che impossibili? Certo che se dovesse arrivare il raddoppio – continua la nostra interlocutrice – è quasi d’obbligo puntare alla poltrona di sindaco dove oggi siede il liberale-radicale Bruno Arrigoni.

Punta di diamante

Ovviamente la punta di diamante della lista rimane la stessa Roberta Pantani che da tempo occupa un seggio in Municipio. E gli altri quattro colleghi di cordata – ci conferma la vicesindaco – non sono assolutamente dei comprimari. Sono tutti consiglieri comunali in carica. Stefano Tonini siede anche nel Gran Consiglio cantonale; Gianandrea Mazzoleni è l’attuale capogruppo nel Legislativo; Claudio Schneeberger ricopre invece la carica di vicepresidente del Consiglio comunale; Daniela Bonacina è la seconda rappresentante del gentil sesso.

Coesione interna

«È una lista di persone motivate, di candidati pronti a mettersi al servizio del paese. Siamo gli stessi cinque che avrebbero corso l’anno scorso se l’elezione non fosse stata annullata a causa del coronavirus. E questo è un bene, a testimonianza della coesione all’interno del movimento» aggiunge Pantani.

A scapito di chi?

Per tornare alla questione della volontà di portare a due il numero dei municipali, come detto il gruppo fa riferimento al risultato delle elezioni del 2016 quando il traguardo è stato mancato veramente per poco. «Speriamo questa volta di farcela. A scapito di chi? Oggi come oggi è difficile avanzare previsioni su quale partito potrebbe perdere un seggio. Ma d’altronde poco importa, ciò che conta sarebbe il nostro raddoppio. Ciò che maggiormente “temo”, detto fra virgolette, è che il partito liberale radicale si compatti a difesa della maggioranza in Municipio e della carica di sindaco. Non resta che aspettare il verdetto delle urne» soggiunge la vicesindaco.

L’«ostacolo» bernese non c’è più

E se sarà favorevole, Roberta Pantani è pronta a combattere per la poltrona di sindaco: «Sono pronta ad assumermi questa responsabilità. Mi ricordo che cinque anni fa ricevetti critiche secvondo le quali se fossi stata eletta sindaca non avrei potuto gestire al meglio la cittadina in quanto ancora membro del Consiglio nazionale a Berna. Ebbene oggi questo “ostacolo” non esiste più, per cui avrei tutto il tempo per dedicarmi a Chiasso». Pantani è anche convinta che le sue relazioni intessute nel tempo a livello cantonale e nazionale (ha lavorato nella Camera bassa per 8 anni) possano essere un ulteriore atout. Insomma, un misto di esperienza e conoscenze da far fruttare.

Socialità e finanze

Per quanto riguarda il programma politico del gruppo Lega-UDC-Indipendenti, due sono i punti che stanno a cuore all’ex consigliera nazionale la quale dirige i dicasteri della socialità e dell’economia. Da una parte spera di trovare soluzioni per i crescenti costi assistenziali per coloro che fanno capo a questo importante servizio a Chiasso. In più ritiene che occorra monitorare con attenzione l’andamento delle finanze comunali le quali, ammette, «non vanno così male ma per le quali ci sono ancora ampi margini di manovra».

Infine il tema aggregazioni, un argomento che definisce «fondamentale» da affrontare nei prossimi anni.

