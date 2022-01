Se le cose fossero andate diversamente oggi il Mendrisiotto ospiterebbe un gigantesco parco divertimenti. Simile a Gardaland o Disneyland, con tanto di villaggio Far West, piscina per i delfini, rapide per le canoe e chi più ne ha più ne metta. A colleggare le varie attrazioni ci sarebbe stata una cabinovia di 400 metri.

Non stiamo delirando. Era già tutto pronto, almeno sulla carta. Ma la gente bocciò in modo perentorio il disegno, che sfumò.

Circa 300.000 metri quadriSono trascorsi 50 anni da quando il Mendrisiotto è stato al centro di un progetto che chiamare ambizioso è forse riduttivo. Avrebbe dovuto portare alla costruzione di un parco divertimenti di 300.000 metri quadri tra Novazzano e Coldrerio (a titolo di paragone oggi Gardaland occupa circa 600.000 metri quadri). Si sarebbe chiamato...