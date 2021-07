A Mendrisio c’è una dogana. Non stiamo parlando del valico di Arzo o di quello di Ligornetto. Si trova proprio nel borgo e noi l’abbiamo visitata. E abbiamo anche assistito al fermo di una persona e a dei piccoli sequestri di stupefacente. Si chiama DOGANA Mendrisio, si trova in via Oldelli (nella zona detta Cercera) e vi lavorano decine di uomini e donne appartenenti all’Amministrazione federale delle dogane (AFD). Tra loro c’è anche il Gruppo specialisti visite, che si occupa della ricerca all’interno dei veicoli (automobili, camion o torpedoni) di merce trasportata illegalmente, spesso in nascondigli ricavati all’interno dei veicoli.

I controlli sono quotidiani, i mezzi da passare «al setaccio» - gli strumenti per farlo sono molteplici e tecnologici - vengono controllati in un grande garage...