Lavorava come collaboratrice domestica in Ticino e stava per compiere 74 anni l’automobilista morta nell’incidente della circolazione che ha avuto luogo sabato a Mendrisio. La donna, cittadina italiana e residente in provincia di Como, stava circolando su via Borromini quando, giunta all'intersezione con via Cercera, ha proseguito la sua corsa diritto andando a scontrarsi contro il muro situato di fronte. Nonostante i tentativi di rianimazione, la donna è deceduta.