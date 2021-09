Niente Fiera di San Martino anche quest’anno. Il Municipio di Mendrisio, a malincuore, ha deciso di rinunciare all’organizzazione della tradizionale manifestazione perché – si legge in una nota – le attuali restrizioni non gioverebbero né agli espositori né al pubblico. L’Esecutivo cittadino ha analizzato vari scenari affinché «le normative federali in materia di eventi potessero essere rispettate in ogni momento sull’arco dei quattro giorni previsti (da giovedì 11 a domenica 14 novembre) e a fronte delle circa 10 mila entrate giornaliere stimate». Più nel dettaglio, si tratta del controllo sistematico del certificato COVID, delle entrate e della gestione delle code di attesa, del percorso circolare a senso unico agli orari anticipati di chiusura, della riduzione dello spazio espositivo e quindi anche del numero di bancarelle e il potenziamento delle misure igieniche, dalla recinzione di tutta l’area fino alla garanzia delle vie di fuga. A segnare la decisione del Municipio è ancora l’incertezza della crisi sanitaria che potrebbe pregiudicare l’intera manifestazione.