«Da anni stiamo assistendo all’impoverimento del nucleo del nostro comune. Si possono infatti vedere vetrine rimaste vuote, come i due vecchi negozi Coop e l’ex ufficio postale, difficilmente rimpiazzabili a causa degli affitti alti e della competizione economica impari con il Serfontana, ma anche edifici chiusi, come Casa Cereghetti, fino a poco fa sede di una sezione di scuola materna, e il ristorante Persico».

È il nucleo di Morbio Inferiore il protagonista dell’interrogazione interpartitica inoltrata nei giorni scorsi nella località momò. Un nucleo che i 7 firmatari desiderano rivitalizzare. E per farlo hanno un’idea che si ispira a un luogo mendrisiense. «Recentemente è sorta La Filanda a Mendrisio, nuova sede della biblioteca cantonale, che non si è limitata alla sua semplice e iniziale funzione - spiegano nel testo -. In continuo sviluppo, il centro culturale offre un luogo di lettura, studio, approfondimento, svago, incontro in un ambiente accogliente, tranquillo e cordiale. Crediamo che si tratti di un modello da imitare».