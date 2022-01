Solidarietà

Le Parrocchie del Mendrisiotto hanno raccolto 40.000 franchi per una colletta missionaria – Don Ministrini: «Un traguardo importante, molti hanno rinunciato a regali di Natale superflui pur di donare» – Il volontario Agustoni: «Pronto a partire con mia moglie per almeno 3 anni in questa entusiasmante avventura»