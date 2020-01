La ripetuta collisione di due mondi. Il progresso – le automobili, gli spostamenti privati, la comodità – e, dall’altra parte, la vita quotidiana, il ritrovarsi, la convivialità. Una convivenza non sempre facile a Balerna. Lì, in via San Gottardo, nel tratto di strada che fende in due il centro del paese, ogni giorno transitano in media circa 19.000 veicoli, tendenza in crescita....