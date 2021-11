Ecco alcune anticipazioni su quanto succederà a Mendrisio per Natale. L’accensione dell’albero e l’apertura della pista del ghiaccio avverrà in piazza del Ponte sabato 4 dicembre alle 17. La pista sarà aperta tutti i giorni fino al 9 gennaio. Intanto la Città mette a disposizione due chalet di Natale in piazza del Ponte sempre dal 4 dicembre al 9 gennaio: le associazioni, i club, i commercianti e gli ambulanti possono occupare uno chalet a costi modici per vendere prodotti consoni all’atmosfera natalizia. Annunciarsi a [email protected] o allo 091.646.98.25.