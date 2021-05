L’idea è di riqualificare lo stabile e trasformarlo in una «maison du terroir», un luogo con anche una dozzina di stanze per i visitatori che incarni le tradizioni e i sapori della regione. Una casa dei prodotti del Mendrisiotto; dal vino ai salumi, si legge sul sito dedicato alla masseria e al suo rilancio. Un concorso per scegliere il progetto di riqualificazione più adeguato era stato lanciato dall’Ente regionale per lo sviluppo (ERS) del Mendrisiotto e del Basso Ceresio (che coordina il disegno) nel 2013.

Oggi però il disegno sembra avanzare a rilento. Un’ulteriore conferma in questo senso è arrivata in una recente risposta del Consiglio di Stato a un’interrogazione (primo firmatario Nicola Schönenberger). «Nel corso del 2018 una fondazione privata, supportata dai principali attori istituzionali presenti sul territorio (Comune di Castello ed ERS) ha manifestato l’interesse per l’acquisto e il recupero della masseria di Vigino. Il Cantone ha confermato, anche a favore di detta fondazione, un contributo equivalente a quello che a suo tempo avrebbe garantito in favore degli attori pubblici, quando essi avevano intenzione di assumere direttamente l’esecuzione degli interventi di valorizzazione. Purtroppo, a tutt’oggi, non è ancora maturata un’intesa».