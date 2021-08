Questa «perla del Mendrisiotto» è talmente nascosta che per trovarla bisogna varcare il Gottardo e andare nel canton Berna, per la precisione a Brienz.

La storia della masseria è legata sia a quella di una famiglia che in Ticino ebbe un ruolo cruciale in passato, la famiglia Turconi, sia a un’attività che ha caratterizzato i secoli scorsi della regione: quella legata al tabacco e alla sua coltivazione. «Nel 1701, i Conti Turconi acquistarono il podere di 21 ettari. Nel 1824, Alfonso Maria Turconi lasciò con disposizione testamentaria tutti i suoi beni immobili del Mendrisiotto – dunque anche la masseria – a una fondazione con lo scopo di costruire il nuovo ospedale distrettuale. Nel 1845, fu aggiunta una grande bigattiera per la bachicoltura (l’allevamento dei bachi da seta, ndr). Negli anni Venti e Trenta del secolo scorso, la coltivazione di tabacco divenne un’attività redditizia. Le foglie venivano messe a seccare sulle lobbie della masseria. Un tempo, quattro famiglie vivevano nella casa colonica, per un totale di ventotto persone. Nel 1966 la masseria venne affittata dalla famiglia Zambetti. Dato lo stato precario della costruzione, verso la fine degli anni Ottanta la famiglia l’abbandonò, pur continuando a lavorarne i terreni. Una camera rimase occupata ancora negli anni Novanta da un fratello del fittavolo che occasionalmente dava una mano nei campi. Un altro vano veniva utilizzato da giovani come luogo di ritrovo».