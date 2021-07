Il Mendrisiotto è il distretto ticinese dove nel 2020, complice la pandemia, il traffico veicolare è diminuito in modo più marcato. Ve ne abbiamo parlato qualche giorno fa (vedi CdT del 21 luglio), spiegando come i valichi di confine siano stati particolarmente toccati dal calo (record a -44% ad Arzo). Ma sensibili diminuzioni sono state registrate anche in via Vignalunga a Mendrisio (-25%) e sulla superstrada (-22%).

Ma che cosa è accaduto al traffico ferroviario? Il calo dei transiti e dei passeggeri è stato così marcato anche per quanto riguarda gli spostamenti in treno? Per rispondere a questa domanda abbiamo chiesto alle FFS le cifre registrate lo scorso anno in una stazione che negli anni precedenti aveva vissuto un successo crescente, quella di Mendrisio-San Martino, nonché in quella di Mendrisio Borgo e sul tratto Mendrisio-Varese.

Nelle due stazioni mendrisiensi il calo dell’utenza ferroviaria è stato del 35%, una percentuale parallela a quella registrata nel traffico regionale TiLo in Ticino, spiega il portavoce delle FFS per la Regione Sud Patrick Walser. Per analizzare queste cifre bisogna tuttavia considerare l’avvento del telelavoro, la chiusura delle attività commerciali per diverse settimane e il fatto che «tra marzo e giugno 2020 l’orario FFS è stato ridotto e numerosi collegamenti sono stati tolti».

Le conseguenze del virus

Il coronavirus ha influenzato ancora maggiormente le cifre relative al traffico ferroviario transfrontaliero. Sulla Ferrovia Mendrisio-Varese (FMV) il calo dell’utenza durante il 2020 è stato infatti di ben il 50%, fanno sapere le FFS. I responsabili dell’azienda non dispongono però ancora dei dati riguardanti la prima parte del 2021, quindi per ora non possono ipotizzare se questa tendenza si sia invertita.

I nuovi autosili

Le cifre, va detto, non preoccupano gli addetti ai lavori, consapevoli di come il virus sia stato determinante in questa tendenza. Diminuzione degli spostamenti a causa del telelavoro, chiusura temporanea di alcune attività e predilezione per l’auto privata per evitare assembramenti sui mezzi pubblici sono state decisive.

E hanno fortemente influenzato i primi mesi di vita di due altre strutture mendrisiensi: l’autosilo FoxPark vicino alla stazione San Martino e quello all’interno del nuovo campus SUPSI. Entrambi offrono decine di stalli park and rail, che finora non sono particolarmente gettonati (vedi sotto). I responsabili delle strutture (Tarchini Group per la prima e Comune per la seconda) sono però convinti che il trend cambierà, perché i potenziali utilizzatori sono numerosi.

Piacciono gli stalli per bici

Tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 a Mendrisio sono stati messi a disposizione oltre 300 nuovi stalli park and rail: 165 nell’autosilo del campus SUPSI e 150 nel FoxPark. Per ora, complice il virus e il telelavoro, gli abbonamenti emessi sono pochi ma la speranza dei responsabili delle strutture è che dopo l’estate l’interesse aumenti. Sta invece riscuotendo molto successo la velostation realizzata nel FoxPark: dei 35 posti per bici disponibili 12 sono già stati affittati.

©CdT.ch - Riproduzione riservata