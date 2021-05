Lungo il corridoio di via Mola a Coldrerio, la strada di raccolta che collega l’asse principale di via San Gottardo al comparto centrale del comune, è istituita una zona cosiddetta Nuovo centro comunale (NCC). Lo certifica il Piano regolatore (PR) di Coldrerio datato 1997. Orbene il Municipio intende portare avanti una variante relativa al NCC per meglio definire le destinazioni dei pianterreni di eventuali nuove costruzioni. In concreto si vuol così dare il via libera al progetto del Cantone per il nuovo Centro psico-educativo (CPE) dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) proprio in via Mola.

Come via Nassa

Secondo le attuali norme d’applicazione del PR «è obbligatorio l’utilizzo del piano terreno per attività economiche e commerciali». Come ci spiega il segretario comunale Andrea...