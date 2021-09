«La mobilità del futuro non può non focalizzarsi sul completamento di AlpTransit a sud di Lugano». Il messaggio che lancia la Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio non lascia spazio a interpretazione e suona anche come un monito. Nel Mendrisiotto e Basso Ceresio tanto è stato fatto per la mobilità sostenibile e tanto è all’orizzonte ma se non sarà completato il collegamento ferroviario la regione in futuro potrebbe subire conseguenze di due tipi.

Da una parte resterebbe tagliata fuori da «un progetto che negli ultimi decenni ha fatto sognare la Svizzera, con una nazione collegata e unita da ovest ad est, da nord a sud». Dall’altra il Ticino si troverebbe attraversato da assi di trasporto di importanza sovracantonale e sovranazionale (e in forte sviluppo) senza la rete necessaria...