I Municipi dei Comuni di Balerna, Novazzano e Mendrisio sono contrari alla realizzazione di una corsia apposita per i Tir in attesa dello sdoganamento sull’autostrada tra l’area di servizio di Coldrerio e il viadotto di Bisio. Lo hanno messo nero su bianco in una lettera che non lascia spazio alle interpretazioni inviata negli scorsi giorni all’Ustra (Ufficio federale delle strade). I tre suddetti Esecutivi hanno deciso in questo senso dopo che i funzionari federali avevano presentato il progetto ai rappresentanti dei Comuni di Balerna, Novazzano, Mendrisio e Coldrerio. A questo punto subito balza all’occhio come Coldrerio non abbia firmato la missiva.

Comuni non concordi

«Al Municipio di Coldrerio è stato sottoposto il testo da inviare a Bellinzona ma lo ha ritenuto troppo duro, per cui ha preferito smarcarsi» ci dice il segretario comunale Andrea Luisoni. In concreto Coldrerio «predilige un dialogo più propositivo con l’Ustra perché è innegabile che il problema Tir in quel tratto d’autostrada esiste e bisogna trovare una soluzione» aggiunge il nostro interlocutore. Nei prossimi giorni il Municipio produrrà una sua presa di posizione.

Le alternative

Ma che cosa prevede in concreto il piano? È prevista la costruzione di una corsi per i veicoli pesanti lunga 1.800 metri, separata fisicamente dalla carreggiata autostradale da una barriera di sicurezza. La corsia potrà contenere fino a 75 camion e verrebbe attivata durante i giorni di forte afflusso verso Brogeda. Attualmente in caso di forte traffico i veicoli pesanti stazionano per qualche centinaio di metri sulla corsia di destra tra Chiasso-Centro e Chiasso-Brogeda e sulla corsia di emergenza tra il viadotto di Bisio e l’area autostradale di Coldrerio.

Per i tre Comuni questa nuova corsia «rischia di diventare un’area di sosta regolare adibita a stoccaggio per i veicoli pesanti». Si rendono conto che l’attuale situazione non è ottimale e non sono contrari a una messa in sicurezza della corsia. Sono però convinti che ci siano altre soluzioni per evitare l’assembramento di Tir prima della dogana commerciale: in primis si può ridurre i tempi di attesa snellendo telematicamente le operazioni di sdoganamento, in secondo luogo si possono sfruttare gli spazi di sosta nelle aree multiservizi di Giornico e di Roveredo durante le fasi di grande afflusso di autoarticolati verso l’Italia. L’auspicio è quindi che l’Ustra ritorni sui suoi passi e che lo stazionamento attuale dei camion sulla corsia d’emergenza venga definitivamente sospeso non appena sarà operativa l’area di Giornico (nel 2022).

L’incidente

E sulla questione della sicurezza va ricordato che la scorsa settimana è avvenuto un grave incidente fra un mezzo pesante in uscita dalla coda e un’auto in transito. Ad avere la peggio è stata la conducente di quest’ultima.

