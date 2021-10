A Chiasso il tema del momento è la mobilità. I cantieri in corso - e all’orizzonte - che implicano deviazioni, sbarramenti e modifiche alla viabilità creano infatti una situazione di potenziali disagi che ha messo in allerta automobilisti e autorità.

E non parliamo soltanto del cantiere in via Livio entrato da pochi giorni nella sua fase calda. Ma anche dei lavori in corso davanti alla stazione, dove è ormai prossimo il completamento del nodo d’interscambio del trasporto pubblico firmato dal Cantone. A trovare spazio in via Motta è stata in particolare una nuova pensilina per i bus. Grande, moderna e funzionale.

Il suo arrivo ha però portato subito delle polemiche. A preoccupare è in particolare una manovra che gli autisti dei bus sono talvolta costretti a fare per poter ripartire dopo una sosta:...