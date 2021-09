È abbastanza raro che la Curia vescovile autorizzi una simile operazione immobiliare ma per il progetto della Fondazione ecclesiastica San Vittore martire di Balerna è giunta l’approvazione da parte del Vescovo. In poche parole, la suddetta Fondazione intende vendere alcune sua proprietà nel centro del paese per avere i fondi necessari per ristrutturarne altre situate nei pressi della chiesa parrocchiale. In pratica la Fondazione è stata istituita per operare in favore della Parrocchia di Balerna ed è sempre presieduta dall’arciprete, oggi da Gian Pietro Ministrini.

Fondi appetibili

Sul Foglio ufficiale del Canton Ticino di lunedì figura il bando di concorso per la vendita di quattro particelle situate vicino al cimitero. «Si tratta di un totale di quasi 4.000 metri quadrati completamente edificabili....