Probabilmente molti appassionati avevano segnato sul loro calendario la data del 18 ottobre quale giorno di apertura della stagione invernale nella piscina coperta di Chiasso. Ebbene, ieri non c’è stato nulla da fare: un guasto tecnico ha impedito la riapertura con grande rammarico da parte sei servizi comunali e altrettanta delusione degli amanti del nuoto.

Tecnici impotenti

«Siamo dispiaciuti, abbiamo fatto di tutto ma senza riuscirci» afferma Rudy Cereghetti, direttore dell’Ufficio tecnico comunale. «Il guasto si è manifestato venerdì al ventilatore abbinato al bruciatore che alimenta aria calda. Già sabato sono giunti i tecnici della Svizzera interna. Hanno messo mano all’impianto e in un primo tempo pensavano di aver risolto il guaio ma così non è stato. Purtroppo occorre far arrivare un...