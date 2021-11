Brutta tegola per gli appassionati frequentatori della pista di ghiaccio di Chiasso: da domani a causa di un guasto tecnico rimarrà chiusa fino a nuovo avviso. E non sarà questione di giorni, piuttosto di settimane, come ci conferma il capo dell’Ufficio tecnico Rudy Cereghetti. Si è infatti registrata una perdita nel sistema di distribuzione del CO2. Ora si dovrà individuare il punto esatto della fuoriuscita dai tubi sotto terra, ciò che presuppone anche lo sgelamento dell’impianto del ghiaccio.