Chi l’ha detto che per sorseggiare lo spirito festivo e invernale è necessario fare le valigie? A Mendrisio, sicuramente, nessuno. Dal 29 novembre sino al 6 gennaio Piazzale alla Valle catapulta i visitatori senza arbitrarie distinzioni anagrafiche in un mondo fatto di acqua allo stato solido: quest’anno ricorre la decima edizione di «Mendrisio sul ghiaccio», e l’ormai tradizionale pista di pattinaggio sta egregiamente svolgendo il suo gradevole compito: divertire grandi e piccini, attirandoli nel cuore della città adornato per l’occasione.

A una settimana dal termine, quale il bilancio di una manifestazione che, seppur «navigata», non cessa di rinnovarsi? Lo abbiamo chiesto a Paolo Danielli, responsabile del Dicastero Sport e tempo libero. La risposta non può che soddisfare le autorità e i vari attori coinvolti: «Durante il periodo scolastico, in dicembre, ma soprattutto adesso con le vacanze la pista è veramente molto frequentata da tanti bambini, ragazzi e famiglie». Non senza motivo: «Abbiamo aggiunto alcune casette, che contribuiscono a rendere l’ambiente più accogliente, offrendo la possibilità di mangiare e bere qualcosa direttamente attorno alla pista, oltre che presso gli esercenti che già sono sul posto e con cui collaboriamo», prosegue il municipale. L’unico momento di «calma, anzi di chiusura» è stato registrato durante l’ultima settimana di scuola, malauguratamente presa di mira da precipitazioni costanti. Ciononostante, la gioia è grande alla luce della «conferma di un apprezzamento dell’offerta».

Sino all’anno scorso in Piazzale alla Valle tutto ruotava attorno alla pista di ghiaccio (che negli anni è diventata di proprietà della Città). Con la programmazione di quest’estate (tra giugno e agosto) si sta (re)instaurando una nuova forma di equilibrio che a fianco dell’intrattenimento «a basse quote» vuole far vivere il cuore del capoluogo per un lasso di tempo più generosamente esteso. E a dar credito alle cifre rilevate negli ultimi anni, i conti tornano: il noleggio dei pattini (unito ad altri fattori) è un indicatore fedele della buona affluenza: «Parliamo di diverse migliaia di visitatori».

Veniamo alle casette a cui si è accennato prima (di cui quattro regolarmente in funzione e una aggiunta per le associazioni). A esse si deve l’accompagnamento olfattivo di lunghe e intense pattinate: tra chi vende raclette e chi offre vin brûlé, ai più golosi risulterà certamente difficile posticipare con decisione il momento di levare i pattini. Un concetto, questo, che non andrà abbandonato nei prossimi anni; anzi. «Sicuramente vogliamo riproporre il villaggio attorno alla pista», afferma il nostro interlocutore. Sì dunque all’aromatico ripresentarsi della Capannina, la buvette ufficiale presente già l’anno scorso («un bello spazio di aperitivi») ma anche alle altre casette, date in gestione agli esercenti interessati «in collaborazione con i commercianti del Mendrisiotto e altri commercianti della città». Tanto importante – e inatteso – è stato il successo che a partire dall’anno prossimo verrà lanciato un bando di concorso valido per una settimana o addirittura per il periodo intero. E chissà, magari questo «contorno della pista» verrà anche potenziato.

Pista il cui costo complessivo si aggira attorno ai 170-180.000 franchi. Ma grazie a ricavi vari, sponsor e altre entrate «di solito scendiamo di 100.000 franchi. L’anno scorso è andata particolarmente bene, siamo arrivati a pagare un netto di 50.000 franchi come costo complessivo», conclude soddisfatto Danielli. La speranza è che uno scenario analogo si ripresenti anche quest’anno. Le premesse, questa l’impressione, ci sono tutte.

