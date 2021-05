Furti in casa a Morbio, popolazione in guardia

Scasso

Almeno due i colpi messi a segno in zona San Giorgio con la tecnica del succhiello – Autorità comunali e Polizia invitano la popolazione a segnalare eventuali persone o movimenti sospetti – Si ritiene che i malviventi effettuino ricognizioni in bicicletta o a piedi prima di entrare in azione