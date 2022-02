Indagine

I vertici della Cantonale vogliono vederci chiaro in merito allo scontro sull’autostrada che ha visto coinvolta, martedì, un’agente risultata positiva al test dell’alcolemia - Richiesto l’intervento del Ministero pubblico per appurare che i colleghi giunti sul posto non abbiano tentato di «alleggerire» la sua posizione